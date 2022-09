L’homme d’affaires russe Evguéni Prigojine connu pour sa proximité avec Vladimir Poutine a reconnu ce lundi avoir fondé le groupe paramilitaire appelé Wagner. Selon une publication qu’il a faites sur les réseaux sociaux de son entreprise, ce dernier fait remarquer qu’il a mis sur pied le groupe en 2014. Il indique notamment que le groupe opère en Afrique, en Amérique latine et intervient également dans la guerre ukrainienne. «C'est à ce moment-là, le 1er mai 2014 qu'est né un groupe de patriotes qui a pris le nom de Groupe tactique de bataillon Wagner», martèle-t-il dans son communiqué ce lundi 26 septembre.

"Ils sont devenus un pilier de notre patrie"

«Et maintenant un aveu (...) ces gars, des héros, ont défendu le peuple syrien, d'autres peuples de pays arabes, les démunis africains et latino-américains, ils sont devenus un pilier de notre patrie», a poursuivi l’homme d’affaire russe. Cette information intervient dans un contexte où le groupe de paramilitaire est accusé d’avoir commis un grand nombre d’exactions en Ukraine dans le cadre de la guerre. En Afrique, et plus précisément au Mali, les autorités russes ont nié toute implication dans les activités de ce groupe qui ne serait qu’une société privé.

Il recrute les prisonniers pour la guerre en Ukraine

L’homme d’affaire Evguéni Prigojine est également dans le viseur de plusieurs puissances occidentales pour les différentes actions de Wagner en Syrie, en Libye, en Ukraine et en Centrafrique notamment. Rappelons qu’il y a quelques jours, une vidéo sur les réseaux sociaux avait montré l’homme en question dans un pénitencier. Il était sur le point de proposer un deal aux détenus afin qu’ils acceptent de combattre en Ukraine contre leur liberté. « Vous resterez six mois, puis vous rentrerez chez vous et vous serez graciés. Ceux qui voudront rester avec nous resteront avec nous. Il n'y aura pas de retour en prison », avait-il déclaré entre autre dans la vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux.