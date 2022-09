Dans un message vidéo lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président ukrainien Zelensky a énoncé la "formule pour la paix", qui se compose en cinq points. "Je vais présenter une formule qui peut fonctionner non seulement pour nous, mais aussi pour tous ceux qui peuvent se retrouver dans une situation similaire. C'est une formule qui implique la punition du crime, la protection de la vie, la restauration de la sécurité et l'intégrité territoriale, et la sécurité implique la détermination", a-t-il déclaré.

Entre autres, M. Zelensky a énuméré le châtiment de la Russie, la protection de la vie des Ukrainiens par une aide financière et militaire à Kiev, le respect de l’intégrité territoriale du pays et des garanties de sécurité et comme cinquième condition, la détermination du monde à se rallier autour de l’Ukraine rapporte Tass. Coté Moscou, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a rappelé que la Russie ne refusait pas les négociations avec l'Ukraine, mais le fait de les traîner en longueur compliquera la possibilité d’une entente avec Moscou.

De son côté le président américain a fustigé le discours de son homologue russe. "Un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU a envahi le territoire d'un pays voisin dans le but de rayer de la carte un État souverain. La Russie a violé sans vergogne des dispositions essentielles de la Charte des Nations unies. [...] Aujourd'hui même, le président Poutine a menacé de manière flagrante d'utiliser des armes nucléaires contre l'Europe et a ignoré de manière irréfléchie les obligations du régime de non-prolifération. Aujourd'hui, la Russie appelle à l'envoi de troupes supplémentaires et le Kremlin organise un référendum fictif pour tenter d'annexer une partie de l'Ukraine, ce qui constitue une violation extrêmement grave de la Charte des Nations unies", a déclaré le chef d’État américain.