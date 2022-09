Au cours d’un échange téléphonique qu’il a eu avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky ce lundi 5 septembre, Emmanuel Macron est revenu sur la situation relative à la sécurité des installations nucléaires en Ukraine. Pour le patron de l’Élysée, il est nécessaire de « préserver la sûreté » des installations nucléaires en Ukraine. Il s’est également attardé au cours des échanges sur les besoins de l’Ukraine sur les plans « militaires, humanitaires et économiques », en réitérant « le plein soutien de la France pour que l’Ukraine soit restaurée dans ses droits les plus fondamentaux, à commencer par sa souveraineté, sa sécurité, et son intégrité territoriale ».

Quelques jours plus tôt, les deux dirigeants avaient échangé autour du même sujet. L’appel avec Emmanuel Macron intervient dans un contexte où la centrale nucléaire de Zaporojie, occupée par les forces russes, a « de nouveau perdu la connexion » au réseau électrique. L’annonce avait été faite samedi dans un communiqué de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) dont des experts se trouvent sur place.

Une nouvelle connexion perdue

C’est la deuxième fois qu’une situation pareille se produit. Le 25 août dernier, l’incident est intervenu « après de nouveaux bombardements dans la zone ». La ligne de secours permet en réalité au site de continuer à fonctionner. Rappelons qu’au cours de ces derniers jours, l’Ukraine a repris trois localités aux forces russes. Selon une déclaration qu’il a faite dans une vidéo le président indique que les forces ukrainiennes ont également "repris certaines hauteurs" dans l'axe Lysychansk-Siversk.