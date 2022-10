Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations Seniors dames (Can Dames) de handball a eu lieu le 28 septembre 2022 à Dakar au Sénégal. Treize (13) équipes ont pris part à ce tirage au sort. Il s’agit de la République du Congo, de la Guinée, de l’Egypte, du Maroc, de la Tunisie, de l’Angola, de l’Algérie, du Cap Vert, de la RDC, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, Madagascar et du Sénégal (pays hôte). Ces 13 équipes sont réparties en trois poules pour cette compétition qui aura lieu du 09 novembre au 19 novembre 2022 au Sénégal.

Le groupe A est composé de l’Angola, de l’Algérie, du Cap Vert et de la Rdc. Par contre, on retrouve dans le groupe B la République du Congo, la Guinée, l’Egypte, le Maroc et la Tunisie. Sont logés dans le groupe C, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, Madagascar et le Sénégal. Il faut signaler que les premières équipes de chaque groupe et les deux meilleures troisièmes dans l’ensemble de poule seront qualifiées pour les quarts de finales, tandis que les clubs éliminés lors de l’étape de phases des poules, joueront des matchs de classement.