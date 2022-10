Plus de sept mois après le démarrage de l'offensive russe en Ukraine, les combats se poursuivent toujours sur le terrain. Le mois dernier, le président russe Vladimir Poutine a appelé à la "mobilisation partielle" des russes pour combattre en Ukraine pendant un discours et n'a pas manqué de faire un petit clin d'œil sur les capacités militaires de son pays. Depuis, dans la presse, les médias évoquent de plus en plus, la menace de l'utilisation de l'arme nucléaire par la Russie en Ukraine. Récemment c'est un ancien chef de la CIA qui a évoqué le sujet. Et il a dit ce que les USA feront dans ce cas.

La possible utilisation de l'arme nucléaire en Ukraine continue de susciter des réactions dans le monde. Dans le journée d'hier dimanche 02 Octobre 2022, sur l'émission "This Week" de la chaine ABC, David Petraeus, un ancien patron de la CIA (Central Intelligence Agency) s'est prononcé sur le sujet. L'ancien général à la retraite David Petraeus s'est attardé pendant son intervention sur ce que ferait les USA dans ce cas. Pour l'ex-directeur de la CIA, les menaces nucléaires de Poutine devraient être prise au sérieux.

Il a profité de l'occasion pour affirmer que les USA vont détruire les forces russes si Poutine utilisait des armes nucléaires en Ukraine alors que les combats se poursuivent sur le terrain et Kiev revendique de plus en plus des gains de territoires. Selon M Petraeus bien que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, une "réponse des États-Unis et de l'OTAN" serait de mise en cas d'utilisation d'armes nucléaires. "Juste pour vous donner une hypothèse, nous réagirions en dirigeant un effort de l'OTAN – un collectif – qui éliminerait toutes les forces conventionnelles russes que nous pouvons voir et identifier sur le champ de bataille en Crimée et également en Crimée et tous les navires en mer Noire", a affirmé le général à la retraite.