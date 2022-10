Au Bénin, l'Université Nationale de l'Agriculture (UNA) d'Idigni-Kétou sert de cadre à la formation des futurs enseignants des lycées techniques agricoles. Ils sont 667 aspirants à suivre dans ce haut lieu du savoir, des cours d'anglais accélérés. Cette formation assurée par le gouvernement béninois vise à préparer ces enseignants recrutés sur concours en 2021, car, ils devront maîtriser la langue de Shakespeare pour pouvoir suivre une autre formation, celle qui sera dispensée par les enseignants anglophones sud-africains de l'université du KwaZulu-Natal. Une université réputée pour son organisation , ses relations avec les entreprises agricoles sud-africaines et son positionnement en Afrique dans la formation des agronomes.

Formatés pour former des exploitants agricoles de type nouveau

Les cours accélérées d'Anglais ont débuté le 02 août dernier, et couvrent une période de 3 mois. C'est le Centre Béninois des Langues Etrangères (CEBELAE) qui assure cette formation. Les aspirants ont reçu hier mercredi 05 octobre, la visite des ministres de l'agriculture, de l'Elevage et de la Pêche Gaston Dossouhoui et des Enseignements Secondaire, technique et de la formation professionnelle Yves Kouaro Chabi. Pour Gaston Dossouhoui , les apprenants seront formatés pour former des exploitants agricoles de type nouveau. La formation accordera plus de place à la pratique, avec des exploitants agricoles au contact de la pratique agricole. Ce qui leur permettra de mieux maîtriser les agro-techniques et les technologies les plus avancées des équipements agricoles.

Une bourse mensuelle de 100.000 Fcfa et bientôt des ordinateurs portables

L'autorité rappelle que plus "65% de nos populations sont accolées aux activités agricoles, 30% dans les activités de transformation des produits agricoles". "L'essentiel du tissu industriel est agro-industriel. Nous voulons donner de la valeur ajoutée à notre agriculture, créer de la richesse" a poursuivi le ministre de l'agriculture. Il ne cache pas le défi du gouvernement qui est de faire de l'agriculture, le moteur du développement du Bénin. Yves Kouaro Chabi a quant à lui, rappelé les dispositions dans lesquelles ces apprenants suivent les cours. A l'en croire, ceux-ci ils bénéficient d'une bourse mensuelle de 100.000 FCFA et chacun d’eux aura bientôt un ordinateur portable avant le début des cours avec les Sud-Africains.