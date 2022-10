L'ancien maire de la commune d'Ifangni André Zannou n'est plus. Ce cadre du parti du Renouveau Démocratique est mort en Afrique du Sud, où il s'était rendu pour des rencontres d'affaires. C'est la webradio Crystal News qui rapporte l'information. André Zannou, a succombé à un malaise hier lundi 10 octobre dans le pays de Jacob Zuma. Selon la même source, l'homme politique a été maire de la commune d'Ifangni entre 2015 et 2020. Avant que le PRD, n'opère sa fusion avec l'Union progressiste, il était l'un de ses vice-présidents. André Zannou est présenté comme un politicien influent de la 21ème circonscription électorale.

Une "lourde perte pour le commune d'Ifangni"

Celle-ci est composée des communes d’Ifangni, d’Adja-Ouèrè et de Sakété, Le disparu serait un philanthrope. Il est l'un des membres fondateurs de l'Union Progressiste, le Renouveau; le nouveau parti né de la fusion entre le PRD et l'Union Progressiste de Joseph Djogbénou. Selon plusieurs témoignages, André Zannou était humble, social et conjuguait bien la prospérité partagée. Il portait assistance aux démunis et était aimé par sa population. C'est une "lourde perte pour le commune d'Ifangni" ont-ils assuré.

Avant son décès, André Zannou a participé aux élections communales et municipales de mai 2020 sur la liste du Parti du renouveau démocratique (Prd). Malheureusement cette formation politique n'a obtenu aucun poste de maire à cause de la règle des 10% qui veut qu'un parti obtienne 10% des suffrages exprimés sur l'ensemble du territoire national à une élection. Le PRD malgré ses bons scores dans le département de l'Ouémé n'a pas pu contrôler une mairie. C'est l'Union Progressiste qui dirige aujourd'hui la ville de Porto-Novo. Charlemagne Yankoty a pris la place d'Emmanuel Zossou.