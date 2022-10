Plus de mouvement d'humeur dans les secteurs des transports, de l'aéroportuaire et des hydrocarbures. Les députés de la 8ème législature du Bénin ont validé le projet de loi portant sur les droits de grève au Bénin le mardi 11 octobre 2022. Interdiction de grève dans les secteurs des transports, de l'aéroportuaire et des hydrocarbures au Bénin. Soumis à l'Assemblée nationale, il y a quelques semaines, le projet de loi modifiant et complétant la loi n°2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2018-34 du 05 octobre 2018 a été voté par les députés de la 8ème législature béninoise.

Cette adoption a eu lieu en sa séance plénière du mardi 11 octobre 2022. Sous la direction du président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou, les représentants du peuple ont jugé bon d'accorder un avis favorable à la modification de la loi sur la grève au Bénin. Invités à défendre, ce projet de loi, les Ministres Séverin Quenum de la Justice et Mathys Adidjatou de la fonction publique ont estimé que l'exercice du droit constitutionnel de grève ne doit pas avoir pour conséquence le blocage des secteurs vitaux de l'économie nationale. Ils ont évoqué les raisons sécuritaires et de défense du territoire national et celle de la patrie pour justifier la restriction du droit de grève dans les secteurs vitaux du pays.

Selon eux, l'ensemble des secteurs d'activités doit être en permanence mobilisé pour assurer l'efficacité de la mission publique de défense nationale. Convaincus par ces représentants du gouvernement, les députés ont adopté à l'unanimité la loi. Il faut noter que la modification a porté sur la révision des articles 2 ; 11 ; 14 et 21 de la loi No 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin telle que modifiée et complétée par la loi No 2018-34 du 05 octobre 2018 pour la mobilisation en permanence des secteurs d'activités portuaires et aéroportuaires ainsi que celui des hydrocarbures.