Le parti Union Progressiste le Renouveau a enregistré l’adhésion de la LNA (La Nouvelle Alliance), len septembre dernier. La formation politique autrefois dirigée par l’ancien ministre Théophile Yarou n’existe donc plus. Comme l’a indiqué Laurent De Laure Faton dans l’émission « Face à l’opinion » de Binews, la grande majorité des militants de la LNA ont décidé d’aller vers « l’adhésion-absorption ». Le désormais ex-secrétaire général de la formation politique était de la minorité qui refusait de rejoindre l’Union Progressiste le Renouveau. Il se retrouve donc sans titre et seul face à son destin politique. «Mes camarades ont arraché le parti, je me suis retrouvé sans parti » a-t-il illustré.

L’homme politique dit cependant ne pas se plaindre de sa situation parce qu’il n'avait aucune intention de rejoindre l'UP. « Je ne me retrouve pas avec l’Union progressiste. Je suis face à mon destin politique » a déclaré l’ex-secrétaire général de la LNA. Il a par ailleurs rassuré quant à la santé de ses relations avec Théophile Yarou. Selon lui, ce qui les oppose n’est que la question politique. « Je n’ai aucun problème humain avec mes camarades d’hier. Avec Théophile Yarou je n’ai aucun problème. La question qui nous oppose ce n’est pas une question humaine, c’est une question politique. Mon positionnement aujourd’hui est lié à mon destin politique. Je n’ai de problème humain avec personne » a-t-il déclaré. Quand on lui demande ce qu’il pense de l’Union Progressiste le Renouveau, il critique « l’arrogance politique » de cette formation politique.

"M Faton, le Bénin nous appartient pour 25 ans,..."

« Il y a comme une superpuissance qui se dégage. Je loue l’activisme de l’homme (Joseph Djogbénou). J’ai essayé d’atténuer en disant de l’arrogance politique. C’est comme si le Bénin leur appartient désormais. Ils font croire à tout le monde que sans eux, le Bénin n’existera pas, le Bénin est dans leurs mains. L’humanité a toujours montré aux gens qu’il n’y a pas un individu qui maîtrise demain. On le dit de manière très affichée : si vous n’êtes pas avec nous, c’est que vous ne ferez pas de la politique au Bénin. Il y a de grandes personnalités de ce parti qui m’ont téléphoné pour me dire M Faton, le Bénin nous appartient pour 25 ans, soit vous vous ralliez ou vous ne pouvez pas faire de la politique… » a révélé l’invité de Binews. En ce qui concerne les Législatives de 2023, il prévient tout de suite que ce serait illusoire de croire à un miracle, parce que « rien ne changera. Les lois ont été corsées de telle manière que rien ne change. Il y a un arsenal juridique et législatif qui a déjà scellé le destin de 2023. Le reste c’est de la comédie politique » croit savoir l’homme politique.