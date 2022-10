On l'appelait Gounou Sidi Amouda à l'état civil. Quand il est devenu roi de Nikki le samedi 2 août 2014, ses sujets devaient désormais le désigner par le nom de Sa Majesté Chabi Naïna III. Le souverain n'aura pas suffisamment vieilli sur le trône comme son prédécesseur Séro Kora III (102 ans). Il est décédé à seulement 78 ans hier mercredi 19 octobre 2022 au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou. Son départ plonge ainsi, la Cour royale de Nikki, dans le deuil, elle qui était plutôt dans l'allégresse il y a quelques jours à l'occasion des festivités de la Gaani. Le roi Chabi Naïna III qui était déjà malade, n'avait d'ailleurs pas participé à ce grand évènement annuel.

Un règne de 8 ans

Il avait délégué ses pouvoirs à Sina Dérou, le roi de Sandilo. C'est donc celui-ci qui avait effectué le parcours rituel au palais de Nikki. Sa Majesté Chabi Naina III n'était pas un homme fortuné, encore moins un intellectuel, mais il était vu par tous comme un homme intègre pouvant réaliser de grands exploits. C'est à 70 ans que cet ancien chef du quartier Danri à Nikki, a accédé au trône. Il n'aura régné que pendant 8 ans. Le souverain avait été désigné parmi 27 prétendants au trône par le Collège électoral.

Sa Majesté était de la lignée des Lafiarou. Polygame, l'homme avait épousé 5 femmes et donné naissance à une vingtaine d'enfants. Pour la succession, le Premier ministre du royaume assure l'intérim jusqu'à la désignation d'un nouveau roi dans trois mois. Chabi Naina III était le 40ème roi de Nikki. Il part malheureusement, quelques jours seulement après la célébration de la Gaani. Le souverain disparu ne pourra plus voir la concrétisation de la promesse du gouvernement. Celle de construire le nouveau palais royal de Nikki et l'arène de la Gaani.