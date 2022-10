Les déballages du Président du parti « Restaurer l’espoir », Candide Azannaï sur son ex Secrétaire général, Guy Dossou Mitokpè le dimanche 16 octobre dernier dans l’émission « Grand Angle » sur Crystal- news continuent de susciter de vives réactions au sein de la population et dans le milieu politique. Le Président du Parti Restaurer l’espoir avait déclaré entre autres sur cette émission que lorsque Guy Mitokpè a commencé, il lui a dit : « fais beaucoup attention ! Ce que vous faites, ça peut être contre vous. Faites attention ! Quand ça a commencé, je l’observais. Ça a duré au total près de 3 ans. Mitokpè n’a jamais discuté avec moi de ce qu’il est en train de faire. Il est venu me dire, il faut que nous nous rapprochions de la mouvance. C’est un scandale ce qu’il est en train de faire. Il est allé me voir pour dire nous devons nous rapprocher de la mouvance, de la rupture ».

La réaction du Parti « Les Démocrates » qui accueille désormais Guy Mitokpè ne s’est pas faite attendre. Eugène Azatassou, vice-président dudit parti, a réagi aux déclarations de Candide Azannaï sur l’ex député Guy Dossou Mitokpè sur Reporter Bénin Monde. Selon le vice-président du parti « Les Démocrates », rien ne permet de faire plus foi aujourd’hui qu’hier aux appréciations que peut avoir Candide Azannaï sur Guy Mitokpè. Il a laissé entendre que c’est ce qu’ils vont faire ensemble au sein du parti, la façon dont ils vont travailler à l’atteinte des objectifs du parti. C’est cela, dit-il, que lui, il pourra apprécier. Mais il a précisé qu’il n’apprécie pas ce que le président Candide Azannaï a dit, supposé dire ou fait avec d’autres avant.

Eugène Azatassou a expliqué qu’il ne voit pas pourquoi le peuple béninois ferait plus confiance en Candide Azannaï appréciant Guy Mitokpè aujourd’hui qu’en Candide Azannaï appréciant Guy Mitokpè hier. Pour ce dernier, les Béninois doivent rester sereins par rapport à cette actualité et « ce sont les objectifs qui importent et non les individus ». Le vice-président du Parti « Les Démocrates » a fait remarquer qu’« on l’a vu sous la 7ème législature dans ses actions, dans ses prises de positions quand bien même dans la période où monsieur Azannaï était encore au ministère de la Défense. Par conséquent, il n’y a rien, moi qui me permette de faire plus confiance à ce que dit Candide Azannaï de Guy Mitokpè aujourd’hui qu’à ce qu’il disait de lui hier ». Rappelons que Guy Mitokpè a adhéré officiellement au parti « Les Démocrates » le mercredi 12 octobre dernier.