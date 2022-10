Nouvelle défection dans les rangs du Bloc Républicain. Paulin Akponna, un cadre de ce parti dans la 10ème circonscription électorale a décidé de rejoindre l’Union Progressiste le Renouveau. Selon le journal l’Evènement Précis qui rapporte l’information, le Directeur Général de l'Agence de Développement de l'entrepreneuriat des jeunes (Adej), a quitté le cheval blanc cabré avec plusieurs de ses soutiens. Pour l’instant, l’homme n’a pas officiellement communiqué les raisons de son départ, mais selon la même source, cela ne saurait tarder. Paulin Akponna, et le groupe des démissionnaires feront bientôt une déclaration officielle d’appartenance à l’Union Progressiste, le Renouveau d'après l'Evènement Précis.

Plusieurs adhésions enregistrées ces derniers mois

Il faut dire que ce parti enregistre plusieurs adhésions depuis l’arrivée du professeur Joseph Djogbénou à sa tête. Il y a d’abord eu , le mariage avec le Parti du Renouveau Démocratique (PRD), qui a d’ailleurs conduit à ce changement de dénomination UP, le Renouveau. Ensuite des partis comme le DUD (Dynamique unitaire pour la Démocratie) de l’ancien ministre Valentin Aditi Houdé ou encore La Nouvelle Alliance (LNA) de Théophile Yarou ont adhéré à cette formation politique. Avant ces adhésions, l'ex Union Progressiste, était la première force politique du Bénin devant le Bloc Républicain. Elle a plus de députés au parlement. Et se prépare visiblement à renforcer son emprise sur l’Assemblée nationale lors des élections législatives de janvier 2023.

Pour l’instant, personne ne sait si l’opposition pourra prendre part à ces élections législatives, mais ces partis opposés à la gouvernance de Patrice Talon sont optimistes et espèrent y participer, afin de retourner au parlement. Les législatives de 2019, n’avaient pas permis à l’opposition de lever des sièges à l'Assemblée nationale. Elle n'a pas pu y participer, ce qui a conduit à l'installation d'un parlement partagé par les deux partis de la mouvance présidentielle, en l'occurrence le Bloc Républicain et l'Union Progressiste, devenue Union Progressiste, le Renouveau.