L'ex-président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a remporté l'élection présidentielle, battant le président sortant Jair Bolsonaro de près de 2 millions de voix. C’est ce qui ressort des résultats du scrutin après le décompte des bulletins. Selon les résultats officiels de la commission électorale, près de 60 millions de personnes (50,83%) ont voté pour Lula da Silva, tandis que 57,9 millions de Brésiliens (soit 49,17%) ont soutenu son adversaire politique Jair Bolsonaro. (Après le dépouillement des deux tiers des bulletins, le président Bolsonaro était en tête, mais Lula da Silva a comblé l'écart grâce aux votes favorables dans les États du nord-est, qui soutiennent traditionnellement la gauche. Le taux de participation est inférieur à 80%, près de 32 millions de votants ne se sont pas présentées devant les bureaux de vote.

Plusieurs présidents le félicitent

Le président américain Joe Biden a félicité Lula da Silva pour sa victoire à l'élection présidentielle brésilienne, qualifiant le scrutin de libre et juste. C’est ce qu’a fait savoir le service de presse de la Maison-Blanche. "J'adresse mes félicitations à Luiz Inacio Lula da Silva pour son élection à la présidence du Brésil à la suite d'élections libres, justes et crédibles", ressort-il du communiqué de la Maison-Blanche dans lequel le président Biden assure avoir "hâte de travailler avec lui pour poursuivre la coopération entre nos deux pays dans les mois et les années à venir."

Le président russe Vladimir Poutine a lui aussi félicité Luis Inacio Lula da Silva pour sa victoire à l’élection présidentielle brésilienne. C'est ce qu'a annoncé lundi le service de presse du Kremlin. "Veuillez accepter mes sincères félicitations pour votre victoire à l’élection présidentielle. Les résultats du scrutin ont confirmé votre grande autorité politique. J'espère que, par des efforts conjoints, nous poursuivrons le développement d'une coopération russo-brésilienne constructive dans tous les domaines", indique le communiqué du Kremlin.

"Les Brésiliens ont tranché. J’ai hâte de travailler avec Lulu da Silva à renforcer le partenariat entre nos pays, à obtenir des résultats pour les Canadiens et les Brésiliens et à faire avancer nos priorités communes - comme la protection de l’environnement. Félicitations, Lula!", a écrit quant à lui le premier ministre canadien sur Twitter. (Tass)