Arrêtée à Moscou en février 2022, la basketteuse américaine Brittney Griner a été condamnée à 9 ans de prison début août pour contrebande et possession de drogue. En effet, elle avait lors de son interpellation une vapoteuse contenant de l’huile de cannabis. La championne olympique a fait appel de sa condamnation pour réduire sa peine. Le verdict de la Cour d'appel est tombée ce mardi 25 octobre et c'est Non. L'appel a tout simplement été rejeté. La sportive ne bénéficiera donc pas d'une réduction de peine comme elle l'a sollicité dans cette procédure. Selon la juge Elena Vorontsova, le tribunal de Krasnogorsk n'a pas jugé utile d'alléger la peine de la basketteuse. Il préfère la "laisser sans changement".

"Brittney doit être libérée immédiatement"

Cependant, la justice russe prendra en compte les mois passés par l'américaine en prison, depuis son arrestation en mars 2022. De plus, chaque jour que celle-ci passera en détention sera considéré comme un jour et demi. Ce qui ne va certainement pas ravir Griner qui trouve déjà sa peine de prison "traumatisante". Il faut dire que l'incarcération de la basketteuse, une des meilleures de sa génération, ne laisse pas de marbre la présidence américaine. Selon Jake Sullivan, conseiller à la Sécurité nationale de la Maison Blanche, "le président Biden a été très clair sur le fait que Brittney doit être libérée immédiatement". Il (Sullivan) a qualifié de "bidon" la procédure judiciaire contre la joueuse.

Avant la condamnation de Brittney Griner, Washington parlait déjà de « proposition substantielle » faite à Moscou pour obtenir la libération de la basketteuse et de Paul Whelan, un ancien soldat américain détenu dans les geôles russes. Le nom de Viktor Bout, avait alors été évoqué par CNN. Ce célèbre marchand d’armes en prison chez l’Oncle Sam devrait être échangé contre Griner et Whelan, annonçait la chaîne américaine. Moscou qui n’avait pas confirmé ses informations l'a finalement fait. Un diplomate russe a indiqué que son pays négociait effectivement la libération de ce trafiquant d’armes surnommé " Le marchand de mort ".