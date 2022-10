Les assises nationales burkinabè se tiennent dans un contexte populaire très tendu. Cette rencontre entre les différentes forces vives de la nation burkinabè doit permettre de désigner le président de la transition. Les travaux se déroulent actuellement au niveau de la salle de conférence de Ouaga 2000. Des milliers de manifestants sont aux abords du bâtiment et ils essayent de faire entendre leurs voix. On note la présence de nombreuses organisations de la société civile (OSC) favorables à un rapprochement avec la Russie. C'est le cas de l'OSC, "Coalition Burkina-Russie" qui est fortement représenté à proximité de la salle de conférence de Ouaga 2000.

Les manifestants font passer un message

Le drapeau russe est brandi par les manifestants et des slogans hostiles sont entonnés à l'endroit de la France. On peut apercevoir des T-shirts à l'effigie du capitaine Ibrahim Traoré et de Vladimir Poutine. L'une des principales revendications de la foule est la rupture totale du partenariat entre la France et le Burkina Faso. Un manifestant pro-russe s'est présenté devant l'entrée de la salle de conférence avec un poulet aux couleurs du drapeau français. Il a ensuite égorgé puis immolé le coq en signe de vœux afin que le Burkina rompe sa coopération avec la France. La scène s'est déroulée sous les applaudissements de la foule et le regard impuissant des forces de l'ordre. Rappelons que le coq est une sorte d'emblème pour l'image de la France.