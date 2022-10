Les Etats-Unis ne sont plus numéro un mondial sur le plan militaire. C’est du moins ce qu’on peut retenir d’un rapport rédigé par l’un des plus prestigieux think tanks américains, la Brooking Institute. « Les États-Unis ont perdu leur suprématie militaire conventionnelle sur la Chine » a déclaré le groupe de réflexion américain. D'après ce dernier, les USA ne seraient plus capables d’intimider la République populaire de Chine et, par conséquent, n’auraient plus la capacité d’empêcher les autorités chinoises de procéder à une invasion de Taïwan. Le document prévient par ailleurs que la stratégie du Pentagone pour dissuader Pékin à parvenir à ses fins pourrait être « extrêmement difficile à réaliser ».

Une stratégie pour intimider la Chine

Cela du fait des importants avancés militaires réalisés par la Chine dans le domaine militaire. Le rapport continue en faisant savoir que la dite stratégie américaine basée sur une vaste flotte et leurs porte-avions, serait insuffisante pour intimider la Chine. En effet, cette dernière dispose d’une plus importante flotte de navires et d’un plus grand nombre de porte-avions. Alors que Pékin a 350 bateaux et sous-marins, Washington n’a que 293 bâtiments. Pour rappel, les conclusions du rapport interviennent plus d’une semaine après les propos de l’ancien chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, qui avait appelé à la fin de la « coopération aveugle » avec la Chine.

Au cours d’une visite à Taïwan, le mardi 27 septembre 2022, il avait critiqué les propos du numéro un américain concernant l'île. Au cours de son intervention, il a plaidé pour fin de la coopération entre Washington et Pékin. « En ce qui concerne le véritable engagement de l'Amérique envers Taïwan, l'ambiguïté qui avait été la politique américaine est maintenant devenue encore plus ambiguë. Cela m'inquiète beaucoup », a affirmé l'ancien Secrétaire d'État des USA dans son discours. « Si nous voulons un 21e siècle libre, et non le siècle chinois, celui dont rêve Xi Jinping, l'ancien paradigme de la coopération aveugle doit prendre fin » avait-il notamment ajouté.