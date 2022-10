Le ministre du cadre de vie José Didier Tonato a effectué du 05 au 07 octobre des descentes sur les chantiers de construction des marchés urbains et régionaux mis en régie au Bénin. Dans une vidéo publiée sur la chaîne Youtube de la présidence de la République, l'autorité a parlé à l'entame, de la suspension d'une entreprise dans le cadre de ce projet. "C'est un sujet difficile; sortir d'un projet où nous avons été obligés de suspendre une entreprise, l'entreprise GETRAN. Il y a une deuxième entreprise, celle qui est sur Pahou. Nous avons remis 6 marchés en régie. Nous avons recruté un bureau d'études pour accompagner la mise en œuvre de cette régie là. Et donc au bout de six mois, je me suis déplacé pour faire le point parce que le rythme de mise en œuvre n'était pas satisfaisant de mon point de vue" a déclaré José Didier Tonato.

"Nous avons bougé en moyenne de 15 - 20 points selon les marchés"

Il dit avoir le fait le tour des marchés de Guéma à Parakou, de Djougou, de Houndjro à Abomey, de Pahou, de Cococodji et celui d'Ahouangbo à Porto-Novo. Globalement, "nous avons bougé en moyenne de 15 - 20 points selon les marchés" informe l'autorité. Pour lui, la construction de ces marchés mis en régie, a été impactée par la crise de la Covid-19 et la guerre en Ukraine, parce que plusieurs commandes (la charpente, la couverture, les lots techniques) viennent de l'extérieur . Aujourd'hui, les choses sont rentrées dans l'ordre selon les dires du ministre. Ces marchés ont été renégociés et les commandes sont relancées pour la charpente, la couverture et les lots techniques. Entre novembre et décembre 2022, ces matériels seront livrés au Bénin.

"Nous aurons fini (le marché d')Ahouangbo fin février 2023"

"La cadence que nous avons c'est que nous aurons totalement terminé Pahou fin décembre. Nous aurons fini Ahouangbo fin février 2023. Nous aurons fini Parakou, Djougou et Cococodji fin avril 2023 et enfin le dernier à finir sera Houndjro, fin août. Les équipes sont remobilisées, réétoffées pour que les délais soient tenus" a rassuré l'autorité. Il dit avoir décidé de faire une revue technique toutes les semaines, jusqu'à fin août 2023 pour s'assurer de l'achèvement des travaux à bonne date. "J'étais très inquiet, je le suis toujours mais j'ai beaucoup d'espoir que nous allons pouvoir le faire, parce que tous les éléments sont en place; et nous allons améliorer notre organisation pour qu'on ne puisse pas déraper à nouveau sur les délais" a conclu le ministre du cadre de vie.