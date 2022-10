En juillet dernier, le président français Emmanuel Macron était en visite au Bénin. Avec son homologue Patrice Talon, il a discuté de partenariat entre les deux pays dans les domaines éducatif, culturel, mais aussi militaire. Le président béninois avait souhaité que la France fournisse à son pays des équipements militaires. Emmanuel Macron a fait savoir qu'il y avait des préalables. Que le Bénin n'avait pas un équivalent de la Direction générale de l'armement (DGA) capable de gérer les achats d'équipements militaires. Il promettait en même temps de dépêcher à Cotonou des experts de la DGA française pour combler cette lacune. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'une mission française de cette DGA a séjourné récemment au Bénin, informe RFI.

La nouvelle philosophie de l'armée française est claire

Elle est venue pour bien entendu aider l'armée béninoise à structurer ses fonctions d'achat d'équipements militaires. A la suite de ces experts, le Général Bruno Baratz, nouveau commandant de la force Barkhane a effectué une visite de deux jours au Bénin. Il a notamment rencontré, le chef de l'armée de terre du Bénin, le ministre de la défense Fortunet Alain Nouatin et le numéro 2 du cabinet militaire du président de la République. Le nouveau patron de la force Barkhane est venu au Bénin pour expliquer aux autorités la nouvelle philosophie de la France en matière de coopération militaire avec les pays de la sous-région ouest-africaine touchés par le terrorisme.

Cette nouvelle philosophie est claire: la France et son armée ne veulent plus être sur la ligne de front dans la lutte contre ce fléau selon RFI. Elle a opté pour la formation des militaires de ces pays, à l'appui aérien, et aux renseignements. Le Général Bruno Baratz et le commandant des éléments français au Sénégal Étienne du Peyroux, ont rendu visite aux soldats du 7ème bataillon de l'armée béninoise. Dans cette garnison se trouvent des instructeurs français. Ils sont une quarantaine dont la mission est de former des sections de l'armée béninoise.