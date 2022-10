Présence de mineurs sur la liste électorale, non fiabilité des listes affichées, déplacement des électeurs, sécurisation de l’élection de 2021…Ce sont les sujets abordés par Eric Houndété, le Président du parti Les Démocrates à la rencontre entre la Cena avec les partis politiques. Sans ambages avec beaucoup d’humour, il a mis le doigt sur des préoccupations sensibles dont la résolution contribuera à la crédibilité du scrutin. Lire le verbatim du Président Houndété.

« À mon tour de féliciter la CENA, la remercier pour la démarche et espérer que cette fois ci, ce ne sera pas une rencontre sans lendemain comme les précédentes.

Monsieur le président de la CENA, vous nous avez convoqués au moins deux fois. Nous avons toujours répondu présent au rendez-vous et vous nous avez déjà présenté une fois le chronogramme que vous avez présenté aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez modifié aujourd'hui. Et nous vous avons demandé de bien vouloir mettre à notre disposition ce chronogramme. Vous aviez estimé en ce moment que vous allez extraire ce qui nous concerne, nous vous avions dit que toutes les parties nous concernent. Qu'il n'y a rien que vous puissiez faire qui ne nous concerne.

Et vous le dites vous même si bien. Vous voulez faire de la transparence. J'ai noté que toutes vos présentations ont insisté sur la paix des élections. Je voudrais vous féliciter parce que vous êtes en phase avec nous. Ce que vous allez faire, c'est de nous présenter le processus de gestion des déclarations de candidature. Comment les fautes mineures et celles majeures vont être gérées? J'ai attendu ça en vain. Je pense comme vous que pour qu'il y ait la paix, il faut que toutes les parties se sentent concernées et impliquées pour que ... Lire la suite dans le journal PDF