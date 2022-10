Le gouvernement réuni en conseil des ministres ce mercredi 12 octobre 2022 sous la présidence du Président de la République Patrice Talon, d’importantes décisions ont été prises. Entre autres décisions, il a été décidé par l’Etat béninois d’organiser un concours de recrutement de 150 fonctionnaires et personnels d’appui des douanes pour l'année 2022. La raison avancée par le gouvernement est, selon le compte rendu du conseil des ministres, que l’administration des douanes a engagé d’importantes réformes destinées à la modernisation de ses structures et procédures dans le but d’améliorer ses services et d’accroître les recettes de l’Etat.

Toutefois, l’insuffisance de ressources humaines suite aux départs à la retraite de certains agents de douane, constitue un obstacle à l’atteinte des objectifs. Conscient donc des défis que l’administration des douanes doit relever en termes de mobilisation des recettes et de lutte contre la fraude, le gouvernement a pris la décision de procéder pour l’année 2022, au recrutement de 150 fonctionnaires des douanes, à raison de 130 préposés, 10 contrôleurs et 10 agents. Le conseil des ministres a instruit à cet effet les ministres concernés par le recrutement de ces 150 fonctionnaires et personnels d’appui des douanes de veiller à la bonne organisation de ce concours.