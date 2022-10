Les réactions se succèdent depuis le décès de 4 patients admis dans le service réanimation du Cnhu, suite à une coupure d’électricité. Sur RFI, le président de l’Association La Voix des consommateurs Robin Accrombessi, a exprimé ses attentes après l’enquête ouverte par la police. « Nous nous attendons à ce que l’enquête aille rechercher les causes et les responsables de cette coupure d’électricité et, deuzio, l’enquête doit pouvoir nous situer sur les causes et responsables aussi de l’absence de dispositif pour servir de relai en cas de coupures d’électricité au niveau du CNHU » a-t-il déclaré. Robin Accrombessi souhaite également qu'il soit révélé le film des évènements le jour du drame parce qu’il soutient qu’en dehors des 4 décès, d’autres malades étaient en soins intensifs et ils ont « dû subir aussi d’autres désagréments qui vont être des séquelles ».

Faire la lumière sur l'affaire afin que les familles puissent aller en justice

Il va donc falloir faire la lumière sur cet état de choses afin que les familles puissent aller en justice, souhaite le président de l’association La Voix des Consommateurs. Pour lui, il est important que les victimes « obtiennent réparation des préjudices subis ». Hier on vous annonçait que 4 personnes avaient été placées en garde à vue et que le Directeur général du Cnhu allait être auditionné par la brigade criminelle. L’audition a bien eu lieu hier mardi . Le chef service réanimation et l’administrateur des gardes ont aussi été entendus. Personne n’a été retenu. Ils sont tous rentrés chez eux.

Selon RFI, de nouvelles auditions devraient avoir lieu ce mercredi. Le gouvernement tient à faire la lumière sur cette affaire et laisser ainsi le soin à la justice de punir les coupables. On apprend qu’il y avait 7 patients en réanimation le vendredi dernier, lors de la coupure d’électricité. 4 sont morts et 3 autres ont survécu. Les coupures d'électricité dans le pays ont diminué ces dernières années, mais ce mal reste présent et perturbe parfois les activités économiques des béninois. Après ce drame, le gouvernement va certainement s'employer à résoudre ce problème ne serait-ce que dans les hôpitaux d'Etat pour éviter d'autres pertes en vies humaines.