Depuis le début de la guerre en Ukraine, les présidents Recep Tayyip Erdoğan et Vladimir Poutine ont échangé à plusieurs reprises. La Turquie a même hébergé des pourparlers entre la Russie et l'Ukraine pour trouver une solution à la crise. Pour les moments, les pourparlers n'ont pas encore donné des fruits. Ce jour, jeudi 13 Octobre, le président Recep Tayyip Erdoğan a rencontré son homologue russe, Vladimir Poutine. C'était en marge du 6è sommet de la Conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA) qui se tient au Kazakhstan plus précisément à Astana.

Une nouvelle fois, les présidents Erdogan et Poutine se sont rencontrés au Kazakhstan. Occasion pour les deux dirigeants d'évoquer plusieurs sujets liés à l'actualité internationale. Le numéro un turc Recep Tayyip Erdoğan s'est engagé à poursuivre l'exportation de céréales ukrainiennes selon le rapport de plusieurs médias internationaux. Le président Erdogan a également profité de l'occasion pour vanter les relations économiques entre son pays la Turquie et la Russie de Vladimir Poutine.

«La Russie et la Turquie vont certainement en déranger certains et les pays développés seront moins heureux» a lancé le président Recep Tayyip Erdoğan face à la presse avant de poursuivre les discussions en privé avec le président Poutine. Pour rappel, le président Erdogan était la première personne a affirmé que «200 prisonniers » allaient être échangés après un accord entre la Russie et l'Ukraine. Cela prouve que le numéro un turc Recep Tayyip Erdoğan est vraiment impliqué dans la résolution du conflit depuis que l'offensive russe a été lancée en Ukraine.