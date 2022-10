L’affaire de délivrance de faux documents d’Etat civil (Certificats d’Identification Personnelle (CIP) et passeports béninois) a connu un nouveau rebondissement. Selon Frissons Radio, douze (12) personnes dont trois (03) agents de l’Agence nationale d’Identification des personnes (Anip) arrêtés dans cette affaire ont été déposés dans la journée de ce mercredi 05 octobre 2022 en prison après une audition auprès du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), Mario Mètonou.

Le procureur Spécial de la Criet, Mario Mètonou a décerné un mandat de dépôt à l’encontre de sept (07) personnes dont trois (03) agents de l’ANIP au terme de leur audition. Cinq (05) autres agents de l’Anip ont été placés sous convocation. Les mis en cause dans l’affaire de délivrance de faux documents sont poursuivis pour « abus de fonction et complicité ». Leur procès est prévu pour le 22 novembre 2022 au siège de la Haute juridiction à Porto-Novo qui se trouve dans le département de l’Ouémé. Il faut signaler que l’enquête menée par la Brigade Economique et financière (BEF) se poursuit toujours.