Son acte aurait pu coûter la vie à son père. Un adolescent de 14 ans a obligé son géniteur à sauter du quatrième étape d'un immeuble sous la menace d'un couteau. Les faits se déroulaient dans la soirée du mercredi 28 septembre dernier à Villejuif dans le département du Val-de-Marne (Île-de-France). Il est établi d'après les premiers éléments de l'enquête que cet adolescent avait des troubles obsessionnels du comportement doublé d'une dépression. Il bénéficierait même d'un suivi médical. Le commissariat du Kremlin-Bicêtre mène une enquête pour connaître les motivations du garçon et déterminer si au moment des faits, son discernement psychologique était aboli. C'est le parquet de Créteil qui a confié ces investigations au commissariat.

Publicité

Soit tu sautes, soit je te tue, si tu ne sautes pas, je tue maman"

Mais que s'est-il réellement passé dans la résidence Louis-Blériot ce mercredi 28 septembre 2022 ? Tout a commencé quand le père demande à son fils, alors dans sa chambre, d'en sortir pour venir s'attabler parce que la famille ce soir-là, célébrait l'anniversaire de la grande sœur. L'adolescent et son père commence alors par se disputer. Ils crient. Le garçon, s'empare d'un couteau de cuisine et commence par porter des coups sur la table, les chaises. Il se tourne ensuite vers son père, toujours l'arme à la main, et bien orientée dans sa direction. C'est alors que l'homme entend son fils lui dire : "Soit tu sautes, soit je te tue, si tu ne sautes pas, je tue maman". Sous la menace, le père de famille de 49 ans décide de sauter du 4ème étage. Son épouse, elle, prend la poudre d'escampette.

" C’est un gamin adorable, mais détruit par une famille destructrice avec un père très violent "

Elle dévale les escaliers et se retrouve dans le hall de l'immeuble. Il faut noter que la grande sœur n'était pas présente au moment de l'incident. Elle était sortie faire les courses pour le dîner. Le père qui a eu plus chance, a vu sa chute être amortie par les branches d'arbres. il a été transporté au CHU du Kremlin Bicêtre pour soigner ses blessures légères. L'adolescent s'est finalement rendu à la police. Il a été placé en garde à vue. Une habitante du quartier a confié aux médias, qu'il avait vraisemblablement ses raisons, même si son acte est "horrible". « C’est un gamin adorable, mais détruit par une famille destructrice avec un père très violent... Je l’ai vu se recroqueviller au fil des années. Ce n’est pas du tout le monstre dont on parle.» défend t-elle. L'adolescent aurait même fait une tentative de suicide en 2021 et a été hospitalisé, selon la même source.

Publicité