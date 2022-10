Un grave accident de circulation s'est produit sur l'autoroute A13 aux premières heures de ce mardi 25 octobre 2022 en France. "A 2H30 sur l'A 13 dans le sens Paris-Province, un poids lourd de 44 tonnes a percuté un balisage de la SAPN (Société des autoroutes de Paris Normandie) où il y avait deux véhicules de gendarmerie, une voiture civile et une dépanneuse" ont indiqué les sapeurs-pompiers, dépêchés sur les lieux. Le drame s'est produit à hauteur de Saint-Mards-de-Blacarville. Les forces de l'ordre étaient dans la zone pour appréhender deux trafiquants de drogue présumés. C'est après cette opération que l'un d'eux a trouvé la mort suite à ce grave accident.

Il est mort sur le coup

En effet, après avoir intercepté le véhicule des présumés dealeurs et appelé une dépanneuse pour l'enlever, un poids lourd dont le conducteur a visiblement perdu le contrôle est venu percuter la rangée de voitures stationnées. Le gendarme a succombé au choc. Un autre militaire a été grièvement blessé et a donc été transporté en toute urgence à l'hôpital. Le gendarme décédé, faisait partie de la Section de recherches (SR) de Rennes. C'est d'ailleurs cette Session et le Groupement d'intervention de la gendarmerie nationale (GiGN) qui menaient cette opération ordonnée par un magistrat instructeur.

Les condoléances de Gérald Darmanin

Outre le décès du gendarme, il y a eu de nombreux blessés. En plus du militaire qui présentait des blessures graves, les deux présumés trafiquants de drogue ont été légèrement blessés, de même que le conducteur du poids lourd, un agent de la Société des autoroutes de Paris Normandie (SAPN) et deux autres gendarmes. Ils ont tous été transportés à l'hôpital. Gérald Darmanin, le ministre de l'intérieur français a présenté ses condoléances aux proches et à la famille du gendarme décédé. Il n'a pas manqué d'apporter également son soutien à ses collègues blessés, via le réseau social twitter.