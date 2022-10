Vadym Omelchenko, ambassadeur ukrainien à Paris s’est récemment exprimé sur la guerre actuelle de son pays contre la Russie. Dans une interview accordée au média français le Parisien, il a fustigé des « bombardements barbares », tout en estimant que : « C'est le choix d'un homme qui n'a pas de limites, capable d'accepter les pertes dans ses rangs et de tuer des civils sans scrupule ». Concernant la région de Kherson, il a accusé les russes d’utiliser les civils comme « boucliers ». « On l’a observé à plusieurs reprises : quand les russes fuyaient, ils formaient des convois mêlant des civils et des militaires pour nous empêcher de bombarder » a-t-il ajouté.

Il craint une frappe nucléaire tactique

L’homme voit par ailleurs un éventuel « signal d’un nouveau plan des dirigeants russes », qui ont procédé depuis le mercredi 19 octobre 2022 à l’évacuation des civils. A ce propos, l’ambassadeur a dit ne pas exclure que les forces russes « détruisent le barrage de Kakhovka, pour inonder les territoires ». L’officiel ukrainien n’a pas également pas manqué d’afficher sa préoccupation concernant la possibilité d’une frappe nucléaire tactique de la Russie, dès le moment où les troupes ukrainiennes contrôleront à nouveau la cité stratégique. Notons que les propos de Vadym Omelchenko interviennent plusieurs jours après que l’Ukraine ait bombardé la Russie.

Il s’agit de frappes ukrainiennes sur Belgorod qui avaient fait quatre blessés. Les villes russes proches de l'Ukraine sont régulièrement visées par des bombardements de sources non identifiées. Mais les autorités croient pouvoir tenir le responsable. Sans le nommer, elles avaient dénoncé ce qu'elles qualifient « d'attentat ». Selon le bilan présenté sur Telegram par le gouverneur, Viatcheslav Gladkov, trois des victimes sont membres d'une même famille. Il avait indiqué que deux d'entre eux avaient été touchés par des éclats et aussitôt ils ont été évacués à l'hôpital. Il avait poursuivi en présentant le quatrième blessé comme un vieil homme qui souffre de « contusion ». La presse russe avait fait savoir que les infrastructures ont quant à elle été légèrement impactées.