A Haïti, la situation humanitaire et sécuritaire se dégrade. Port-au-Prince a déjà appelé la communauté internationale à l'aide via le Secrétaire général de l'Onu Antonio Guterres. Le gouvernement haïtien ne serait pas contre l'envoi d'une force internationale. "Le secrétaire général exhorte la communauté internationale, y compris les membres du Conseil de sécurité, à examiner en urgence la demande du gouvernement haïtien de déployer sans délai une force armée spécialisée internationale pour faire face à la crise humanitaire", a demandé le patron des Nations Unies dans un communiqué de son porte-parole, début octobre. Seulement au sein de la population, on n'approuve pas totalement cette idée. Même au niveau du Conseil de sécurité de l'Onu, personne ne veut prendre les devants. La France d'Emmanuel Macron refuse de diriger une telle force, de même que les Etats-Unis. L'Oncle Sam souhaiterait que le Canada prenne les commandes alors qu'il sera en soutien.

"J'ai toujours dit que ce sera par et pour les Haïtiens parce qu'au final, c'est pour leur bien"

Seulement, le Canada ne semble pas intéressé. En déplacement actuellement au Canada, le Secrétaire d'Etat américain a évoqué la question haïtienne avec Mélanie Joly, la ministre des affaires étrangères canadienne. Celle-ci a fait savoir qu'aucune décision ne sera prise sans l'implication des Haïtiens. "J'ai toujours dit que ce sera par et pour les Haïtiens parce qu'au final, c'est pour leur bien. Parce que présentement c'est le peuple qui souffre en Haïti. Alors notre objectif c'est de les aider , eux" a déclaré la cheffe de la diplomatie canadienne lors de la conférence de presse qu'elle animait avec le Secrétaire d'Etat américain.

"La situation n'est plus vraiment soutenable"

Pour Antony Blinken, ce qui se passe actuellement en Haïti, n'est "plus soutenable". "Nous sommes d'accord pour dire qu'entre les pénuries alimentaire et en essence, la résurgence du choléra et les gangs qui bloquent les ports et terrorisent les civils, la situation n'est plus vraiment soutenable" a déclaré le Secrétaire d'Etat américain. Il informe que son pays discute avec d'autres pays afin de former une coalition internationale. Le diplomate américain n'a plus martelé sa demande de voir le Canada prendre la tête d'une force de maintien de la paix dans ce pays des Antilles. Le Canada insiste: il compte apporter son soutien à des "solutions proposées par les Haïtiens afin de rétablir l'accès aux biens et services essentiels".