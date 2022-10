Le fondateur de la plateforme de transfert d'argent Wari, Kabirou Mbodje est mis en examen devant un tribunal de Paris. L'homme d'affaires franco-sénégalais est soupçonné de plusieurs viols durant cette année 2022. Des ennuis judiciaires pour Kabirou Mbodje après ses déboires liés à ses affaires. Le patron de Wari fera face à des accusations de viols multiples. Le parquet qui a été saisi par 4 plaignantes a prononcé son placement sous contrôle judiciaire le 13 octobre dernier.

Selon des sources judiciaires, trois de ces viols ont eu lieu lors d'une même soirée et un quatrième commis plus tôt. L’AFP rapporte que le mis en cause conteste les accusations de même que son conseil qui n'a pas manqué de l'exprimer sur le média. « Mon client, dont je ne confirme pas l’identité, nie avec la plus grande fermeté les accusations portées contre lui. Il est parfaitement serein. L’instruction permettra de faire la lumière sur les faits et la réalité de ce dossier », a confié l'avocat de l'homme d'affaires Philippe Zeller.

Kabirou Mbodje n'est pas à ses premiers ennuis judiciaires. Il a déjà été condamné par le passé à deux ans de prison, dont six mois ferme au Sénégal pour « abus de biens sociaux ». L'homme d'affaires avait été inculpé pour avoir engagé un bras de fer judiciaire avec plusieurs de ses ex-collaborateurs. Depuis quelques années, il traverse une période de vache maigre avec le spectre d'une faillite de son empire. Wari a fermé ses points de vente au Sénégal. Une nouvelle condamnation de Kabirou Mbodje pourrait lui porter préjudice.