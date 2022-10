A moins de 3 mois des élections législatives, l'Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) enregistre une adhésion. Il s'agit de la coalition Bénin en Route de Jean-Baptiste Hounguè. La cérémonie d'adhésion s'est déroulée le samedi 29 octobre dernier au Palais de la gratitude d'Abomey-Calavi. C'était en présence des hauts responsables du parti UDBN, dont l'ancien bâtonnier Cyrille Djikui. Le président de la coalition Bénin en Route a harangué la foule, promettant un succès à son nouveau parti lors des élections législatives. En tout cas, selon lui, l'UDBN, aura au delà des 10% des suffrages exprimés sur toute l'étendue du territoire national.

"Ceux qui pensent que l'UDBN n'aura pas les 10%, je voudrais leur notifier que nous l'avons déjà "

"Madame la présidente, honorables invités, pour ceux qui pensent que l'UDBN n'aura pas les 10%, je voudrais leur notifier que nous l'avons déjà et nous sommes à la recherche des 20%" a déclaré Jean-Baptiste Hounguè. "Vous connaissez l'histoire de David et Goliath? Nous allons terrasser Goliath. Est-ce que vous êtes prêts pour terrasser goliath" a t-il lancé à la foule, avant de prononcer la fusion du parti Bénin en Route avec l'UDBN. Selon lui, cette fusion, donne naissance à "un regroupement politique plus fort, plus organisé, et apte à relever les défis présents et du futur dont les plus proches sont les législatives de 2023". L'Udbn, par le biais de l'ex-bâtonnier Cyrille Djikoui a accueilli "à bras ouvert" , les nouveaux adhérents.

Un appel à la "mobilisation générale"

"L'Udbn ne vous accueille pas en allié circonstanciel, en partenaire politique du moment, mais comme membres à part entière de notre désormais parti politique commune" a t-il poursuivi, avant de lancer un appel à la "mobilisation générale". Rappelons que Jean-Baptiste Hounguè était un membre du Bloc Républicain. Un parti qu'il a quitté après sa sortie de prison. Invité sur une émission de la chaîne de télévision E-télé, l'homme politique a critiqué sans ménagement la formation politique d'Abdoulaye Bio Tchané. Pour lui, le parti est en train d'évoluer vers un "parti individu". Bénin en Route et l'Udbn ont tous eu une histoire avec le BR. Inutile de dire que le parti de Claudine Prudencio avait entre-temps fusionné avec le Bloc Républicain avant de se retracter finalement.