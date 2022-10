Dans le but de toucher du doigt ce qui se qui fait dans la zone industrielle de Glo-Djigbé, le Chef d’arrondissement de Tangbo – Djèvi, Didier Anagonou en collaboration avec les responsables de la GDIZ a initié une visite guidée aux membres du Conseil d’arrondissement de Tangbo-Djèvié. Ce vendredi 30 septembre 2022, ayant à sa tête son chef d’arrondissement, Didier Anagonou, le Conseil d’arrondissement de Tangbo-Djèvié composé de ses 13 chefs villages a visité la Zone Industrielle de Glo-Djigbé -Zè (GDIZ) après la séance d’explication.

C’est pour faire découvrir à tout le conseil le vaste projet de développement industriel implanté sur le territoire de l’arrondissement que le Chef d’arrondissement de Tangbo-Djèvié en collaboration avec les responsables de la SIPI-Bénin et de l’Apiex ont initié cette visite. L’objectif visé selon le chef d’arrondissement de Tangbo -Djèvié (Commune de Zè), Didier Anagonou, c’est de faire connaitre au Conseil et de faire visiter les installations de la GDIZ. Il a déclaré qu’en tant que Chef d’arrondissement, il en a l’habitude mais tout le Conseil ne connait pas la métamorphose que cette zone a connu en si peu de temps. Il se dit aussi très impressionné de ce qui se fait à l’intérieur de cette zone.

Didier Anagonou a précisé que les enfants de la localité travaillent déjà sur le site et sont également en formation au niveau du textile. Selon lui, cela prouve que dans les jours à venir, il y aura encore plus d’emploi, ce qui les rend fiers surtout de tout ce qui se dit à l’extérieur. C’est pour cela qu’il a demandé aux Béninois de venir constater eux-mêmes ce qui se passe dans la zone industrielle de Glo-Djigbé pour s’en rendre compte. Quant au Chef village Tangbo-Aga, Bankolé Antoine a tenu à faire une précision. Il a affirmé que la terre appartient à l’Etat. Mais selon lui, cette terre n’appartient à personne. Il a révélé que « tout le temps, on se plaint que le gouvernement ne fait rien pour la commune. Mais si on va faire quelque chose, c’est sur la terre qu’on doit le faire ».

Le but visé par le Conseil d’arrondissement de Tangbo-Djèvié, est de s’informer et de constater l’évolution du projet GDIZ. Pour lui, on ne peut faire des omelettes sans casser les œufs tout en se référant à certaines difficultés dans la mise en œuvre du projet. Bankolé Antoine a souligné que ce sont les jeunes générations qui bénéficieront le plus dans l’avenir. Il a martelé que le projet GDIZ est la preuve patente que le gouvernement du Président Patrice Talon n’a pas oublié les populations de Zè, et celles de Tangbo-Djevié.

Il a rassuré le Chef de l’Etat béninois de l'entière disponibilité du conseil à accompagner les responsables du projet. Il a par ailleurs conseillé les jeunes employés de la zone industrielle au respect et à l’obéissance vis-à-vis de leurs responsables. Il faut signaler qu’avant le passage du Conseil d’arrondissement de Tangbo-Djèvi dans la commune de Zè, ce sont les jeunes de Global Shaper (Hub de Cotonou) qui ont eu une séance d’explication avec les responsables de la GDIZ et une visite guidée sur la zone industrielle de Glo-Djigbé afin de constater par eux-mêmes le développement de cette zone industrielle.