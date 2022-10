Le Royaume-Uni va s'impliquer dans la réalisation d'un projet routier en Afrique de l'Ouest. En effet, le ministre du commerce britannique James Duddridge a annoncé un financement de 68,6 millions de livres sterling garanti par l'UKEF de la part de MUFG Bank, pour construire une nouvelle route entre le Togo et le Bénin. L'UK Export Finance (UKEF) est l'agence de crédit à l'exportation britannique. MUFG Bank, est quant à elle une banque japonaise. En clair, c'est l'UKEF qui va apporter cette garantie pour soutenir un prêt de la banque japonaise MUFG au Togo dans le cadre de la réalisation de ce projet routier.

L'axe Sokodé-Tchamba-Kambole-Bénin

Il s'agit en réalité de la construction de l'axe Sokodé-Tchamba-Kambole-Bénin. Cette route frontalière connectera plus de 200 000 personnes vivant dans la région centrale du Togo à des liaisons de transport plus sûres et cruciales vers le Bénin. Pour le gouvernement britannique cette infrastructure va accélérer le commerce interafricain en ouvrant des routes vers des marchés dynamiques. La ministre togolaise chargée de la promotion des investissements pense que ce projet s'inscrit dans le cadre du plan d'infrastructures routières élargies du Togo.

"Notre gouvernement continue de faire des investissements stratégiques dans l'infrastructure pour construire et entretenir un réseau routier qui non seulement aide à déplacer les personnes et les marchandises , mais stimule également la croissance dans les villes concernées" a déclaré Rose Kayi Mivedor. Pour elle, la participation de l'UKEF confirme la solidité et la viabilité du projet et grâce à son expertise les parties ont pu mettre en place une solution de financement abordable qui "fera de ce projet prioritaire un succès pour l'économie togolaise". Selon le rapport sur les investissements mondiaux 2022 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, le Royaume-Uni a été premier investisseur européen en Afrique cette année, informe le gouvernement britannique.