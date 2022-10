Longtemps réclamé par les partis politiques et les membres de la société civile, le Chargé des Partenariats à l’Agence nationale d’identification des personnes (Anip), Herbert Assogba, reçu ce dimanche 23 octobre 2022 dans l’émission « 90 minutes pour convaincre » de Radio Bénin, a révélé que la Liste électorale informatisée (LEI) est en train déjà d’être auditée. Le peuple béninois ira aux urnes le dimanche 08 janvier 2023 pour aller élire les députés de la 9ème législature.

Pour que les élections aient effectivement lieu, on aura besoin d’une liste électorale. L’Agence nationale d’identification des personnes (Anip) a été désignée par la loi pour réaliser cette liste électorale. La Liste électorale informatisée (LEI) qui doit être utilisée lors des prochaines élections législatives doit provenir du Registre national des Personnes Physiques, c’est une exigence du Code électoral. Reçu ce dimanche 23 octobre 2022 dans l’émission « 90 minutes pour convaincre » de Radio Bénin, le Chargé des partenariats à l’Anip, Herbert Assogba a expliqué que le mécanisme mis en place pour réaliser la liste électorale informatisée. Selon lui, le dispositif est basé surtout sur 3 éléments d’identification des personnes physiques. Il a laissé entendre que ces éléments sont prédéterminés par la loi qui encadre les opérations d’identification des citoyens au Bénin.

Herbert Assogba informe que le premier élément, ce sont les données nominatives et personnelles (nom et prénoms, date et lieu de naissance, filiations et autres). Quant au deuxième élément, ce sont les données biométriques (photographies spatiales et empruntes) et le 3ème élément c’est l’attribution d’un identifiant numérique unique, le numéro personnel d’identification qui ne peut pas être en double et deux personnes ne peuvent pas avoir le même numéro personnel d’identification. Donc au regard de cette disposition et en plus quand l’ANIP fait un enrôlement qui est un enrôlement biométrique, il y a un système administratif qui permet de faire un dédoublonnage.

La LEI actuellement auditée

Les partis politiques et les organisations de la société civile ont réclamé que la Liste électorale informatisée qui est en train d’être faite doit être auditée. A la demande donc des partis politiques et de la société civile, le Chargé des Partenariats à l’Anip a révélé que cette liste fait actuellement l’objet d’un audit. Sont présents pour cet audit la société civile et les partis politiques toute tendances confondues. Ces derniers sont en train de voir comment la LEI est en train d’être réalisée. Il a déclaré que le mercredi 19 octobre 2022 et le vendredi 21 octobre 2022, il était présent ainsi que les techniciens là où l’audit est en train d’être fait. Pour Herbert Assogba, l’audit c’est également des documents, c’est également consulter l’outil, c’est également les textes, c’est un ensemble de choses. Il a précisé que cet audit va encore continuer ce lundI. Il pense qu’à la fin de l’audit, il aura un communiqué.