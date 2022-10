Le Bénin à l’instar des autres Etats africains ont célébré ce vendredi 21 octobre 2022, la journée africaine des droits de l’homme et des peuples. Le Président de la Commission béninoise des Droits de l’homme (CBDH), Isidore Clément Capo -Chichi a profité de la célébration de cette journée pour faire part, sur Crystal-news, les trois résolutions qui fondent ladite journée. Selon le président de la CBDH, en avril 1989, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples nouvellement créée a pris trois premières résolutions. La première résolution demandait aux Etats de mettre en place des institutions nationales des droits de l’homme pour les aider dans leurs obligations principales de protection et de promotion des droits de l’homme.

Quant à la deuxième résolution, elle demandait aux Etats d’inclure dans leur Constitution la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples. Par rapport à la troisième résolution, elle les invitait à célébrer le 21 octobre comme journée africaine des droits de l‘homme en référence au 21 octobre de 1981 qui a vu l’adoption de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Pour Isidore Clément Capo Chichi, le vendredi 21 octobre 2022 est un jour important pour tous ceux qui se reconnaissent comme défenseurs des droits de l’homme que ce soit les institutions créées par l’Etat, que ce soit les organisations de la société civile, que ce soit les organisations non gouvernementales, toutes sont concernées par cette journée.

Invitation à une élection apaisée

Le Président de la CBDH n’a pas manqué d’inviter le peuple béninois à la culture de la paix. Pour lui, le médiateur de la République a reçu un mandat important, celui d’apaiser le pays. Cela a été clairement signifié par le Président Patrice Talon lors de son installation. Il a laissé entendre que ce dernier s’efforce chaque jour d’apporter sa petite pierre à l'édifice. Car dit-il, on le voit courir, discuter avec les uns et les autres pour que les élections qui créent parfois des tensions se passent dans la paix surtout en ce moment où la sécurité des uns et des autres est menacée.

Le Président de la Commission béninoise des Droits de l’homme, Isidore Clément Capo a reconnu les efforts entrepris par le Médiateur de la République et l’a invité à continuer à éduquer les populations à la connaissance non seulement de leurs droits mais surtout de leurs devoirs. Car dans cette situation où la paix est menacée, il est important que chacun connaisse quels sont ses devoirs de citoyens envers notre nation.