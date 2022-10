Les élections législatives du dimanche 08 janvier 2023 approchent à grands pas. Les Béninois iront aux urnes pour élire les députés de la 9ème législature. C’est dans ce cadre que l’Agence nationale d’identification des personnes (Anip) a affiché du 08 au 22 septembre 2022 la Liste électorale informatisée provisoire (Leip). Suite aux doléances formulées par la Coalition des organisations de la société civile pour les élections et la paix (Coscep) du constat fait sur le terrain et aux instructions du Président de la République Patrice Talon de voir toutes les personnes en âge de voter s’inscrire sur la liste électorale, la structure en charge de la confection de cette liste électorale a prorogé à nouveau l’affichage de cette LEIP.

Dans un communiqué en date du 05 octobre 2022, le gestionnaire mandataire de l’Anip, Cyrille Gougbédji a procédé à un deuxième affichage de la Liste électorale informatisée provisoire qui aura lieu du 06 au 15 octobre 2022. Ce deuxième affichage de la LEIP permettra aux potentiels électeurs de prendre connaissance de leurs centres de vote. La finalité du second affichage, selon Cyrille Gougbédji, « est d’assurer une plus grande inclusion en maintenant au profit des anciens électeurs de la LEPI expirée et qui sont formellement identifiées par l’enrôlement biométrique au RAVIP, leurs anciens centres de vote et, en permettant à tous ceux qui sont nouveaux électeurs de prendre connaissance de leurs centres de vote affectés dans leur localité résidence et au besoin de demander un transfert ».

Le Gestionnaire mandataire de l’Anip a précisé que la liste résiduelle des anciens électeurs qui figurent sur la LEPI expirée et qui ne sont pas identifiées dans la base du RAVIP pour diverses raisons telles que décès, discordance de l’identité nominative, défaut de RAVIP, est déposée auprès des chefs de quartier et des agents de l’Anip présents dans les arrondissements pour consultation et éventuelles réclamations. Dans ce communiqué, l’Anip informe les électeurs qu’ils peuvent également consulter leur centre de vote « sur n’importe quel téléphone en tapant le code court *139*7*NPI ».

Les électeurs, de même, peuvent aussi consulter et demander un transfert de leur centre de vote sur internet, en allant à l’adresse URL : lei.anip.bj. Ils recevront à cet effet un code secret sur leurs téléphones enregistrés au RAVIP qui leur permettra de finaliser le transfert de centre de vote. L’Anip a invité donc les uns et les autres à adopter la démarche citoyenne, en cherchant à connaitre leurs centres de vote.