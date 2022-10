L’explosion qui s’est produite sur le pont de Kertch, hier samedi 08 octobre 2022 vers 06 heures du matin, continue de faire la une des journaux. Suite à l’explosion, plusieurs alliés du président russe Vladimir Poutine ont appelé le chef du Kremlin à une riposte rapide. Au nombre de ceux-ci figure l’ancien conseiller du chef de l’Etat russe, Sergei Markov, qui a qualifié l’explosion d’« attaque terroriste », sur le réseau social Telegram. Selon les propos rapportés par le média Politico Europe, l'homme politique a estimé que cela prouve que : « les États-Unis et leur régime par procuration ukrainien pousseront la ligne rouge de plus en plus loin ». « Pas de réponse de la Russie ? Encore plus loin. Et encore ? Encore plus loin » a-t-il ajouté.

L’Ukraine avait sous-entendu être à la base de l’explosion

Konstantin Dolgov, membre du parlement russe, a qualifié l’explosion de « nouvelle manifestation sinistre de la nature terroriste du régime fantoche de Kiev », tout en ajoutant que : « Les terroristes doivent être traités sans équivoque ! ». Notons que l’Ukraine avait sous-entendu être à la base de l’explosion. Sur Twitter, le conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky, Mikhaïlo Podoliak, avait écrit que : « Tout ce qui est illégal doit être détruit, tout ce qui a été volé doit être rendu à l'Ukraine ». Mais dans un commentaire transmis par la présidence, il avait déclaré que c’est en Russie qu’il faut chercher les réponses.

« Il convient de noter que le camion qui a explosé, selon toutes les indications, est entré sur le pont depuis le côté russe. C'est donc en Russie qu'il faut chercher les réponses (...) tout cela indique clairement une piste russe » avait-il indiqué. Pour rappel, Maria Zakharova avait estimé il y a quelques heures que la réaction de Kiev montre sa « nature terroriste ». « La réaction du régime de Kiev sur l'endommagement d'une infrastructure civile démontre sa nature terroriste », avait affirmé la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, selon plusieurs médias internationaux.