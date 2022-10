L'organisation des pays producteurs du pétrole (OPEP) et les États-Unis entrent en crise. En cause, la décision de l'OPEP produire du pétrole en dessous de 2 millions de barils. Les États-Unis accusent l'organisation de prendre position pour la Russie. Les États-Unis ne digèrent pas que les pays du Golfe producteurs du pétrole aient décidé de réduire la production de pétrole. Ils ont annoncé une réduction de 2 millions de barils.

Les tenants de l'organisation, l'Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis affirment qu'il faut faire face aux défis de la crise économique mondiale. Il s'agit d'une décision en dessous de la prévision selon certains experts. Et les États-Unis crient déjà au scandale. Ils y voient un soutien à la Russie qui serait en voie d'augmenter sa production. Le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan confie que le locataire de la maison blanche est déçue de cette décision. Et à Karine Jean-Pierre, porte-parole de la maison blanche de déclarer en privé qu'«il est clair que l’OPEP+ s’aligne sur la Russie avec l’annonce d’aujourd’hui ». L'OPEP rejette l'accusation et déclare ne pas être influencé par la géopolitique.

Les experts annoncent une flambée imminente des prix du pétrole avec cette sous-production d'autant plus que les États-Unis ont interdit l'exportation de leur pétrole. La guerre en Russie continue de créer des situations de crise entre les organisations internationales. Aucun acte dans n'importe quelle organisation ne passe sans une référence à la situation russo-ukrainienne.