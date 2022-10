Simple blague ou réelle envie de disparaître de la toile. L'influenceuse camerounaise Diana Bouli qui fait sensation sur TikTok a annoncé vouloir quitter les réseaux sociaux. Disant avoir agir avec un pincement au coeur, la jeune camerounaise a été on ne peut plus clair: «Ce matin je prends la parole pour vous faire part de ma décision qui est tout simplement de quitter les réseaux après trois années de partage et d’échanges avec vous». Lire ci-dessous la déclaration complète de l'influenceuse.

Bonjour à tous, Ce matin je prends la parole pour vous faire part de ma décision qui est tout simplement de quitter les réseaux après trois années de partage et d’échanges avec vous. Je suis consciente de tout le bien que les réseaux m’ont apporté et de tous ce que j’ai pu en tirer grâce à vous ma communauté et grâce au talent que Dieu m’a donné . Je vous montre la plupart du temps un côté divertissant , la Diana qui est tout le temps souriante , qui veut divertir sa communauté parce qu’elle ne veut pas mettre du négatif sur ses réseaux . J’ai beaucoup encaissé durant ces années mais sachez que je ne suis pas en Pierre ! J’en ai assez et je décide d’arrêter tout . force de constater que nous sommes malheureusement dans un monde requins et de charognards remplie de pensées négatives .

Je tiens à souligner que c’est avec un grand pincement au cœur que je prends cette décision car entant que personnalité publique j’ai la meilleure des communautés et je reçois énormément d’amour d’ailleurs je sais pas comment vous remercier pour tous ce que vous m’avez apporté durant toutes ces années. j’ai eu de nombreux problèmes avec des personnes qui ne m’aimes pas simplement parce que je suis une personne qui reste elle et garde son authenticité mais évidemment j’ai reçu tellement d’amour venant de vous vraiment beaucoup. Ce n’est pas une décision prise sur le tard ou à cause .

Quand on connait ses erreurs on peut. les résoudre durant son moment de recul et repartir dans une bonne direction … Le souci n’était pas là. Je ne supporte plus la pression, celle qui m’a aidé à être forte pendant des années, à recevoir de la haine pendant que je ne donne que de l’amour , cette amour qui m’a fait gagner et toujours aller plus loin, les critiques que je n’écoutais pas avant, les jalousies auxquelles je ne prêtais même pas attention aujourd’hui m’insupportent… Toutes ces années m’ont permises de croire en moi et de faire plaisir à toutes les personnes qui m’entourent.

Je me suis toujours engagée à 200% dans ce que j’ai entrepris, seulement je me rends comptes que la méchanceté des gens pourraient me détruire . Je préfère m’éloigner, me concentrer sur ma personne et mon bien être . Je n’ai pas envie de faire de la figuration et de me faire mal . Me détester pour celle que je suis c’est okay , mais aller jusqu’à me coller une étiquette et subir pour les erreurs et la méchanceté des autres non je mérite mieux . Mes Zamis j’aurais toujours voulue être là pour vous comme vous l’avez été pour moi ,mais c’est plus fort que moi je dois me concentrer sur mon bien être personnel .

Pardon de vous abandonner. Je vous aimerais toujours .

Diana Bouli