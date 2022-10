Le Service fédéral de sécurité (FSB) russe a constaté une augmentation significative du nombre de bombardements des régions frontalières de la Russie depuis l'Ukraine depuis le début du mois d'octobre. "Depuis le début du mois d'octobre, on constate une augmentation significative du nombre de frappes sur le territoire frontalier russe sur les régions de Briansk, Koursk et Belgorod par des formations armées ukrainiennes", a indiqué le FSB dans un communiqué publié dimanche sur le site officiel du service.

Selon le FSB, "plus de 100 bombardements de 32 localités des régions de Briansk, Koursk et Belgorod à l'aide de lance-roquettes multiples (LRM), d'artillerie, de mortiers et de drones ont été enregistrés la semaine dernière. Une personne est décédée et cinq ont été blessées, dont un enfant, à la suite de ces bombardements. "Deux sous-stations électriques, 11 bâtiments résidentiels et deux bâtiments administratifs ont été endommagés dans les localités frontalières. Huit postes de contrôle à la frontière de l'État ont été touchés", a déclaré le FSB selon Tass.