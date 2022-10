Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Building resilient and inclusive cities (BRIC), le Bénin vient d’obtenir de la Banque mondiale un financement de 200 millions de dollars soit environ 130 milliards de FCFA. C’est ce qui ressort dans un communiqué de presse rendu public par le ministère de l’économie et des finances. Selon le communiqué de presse, l’accord de financement a été signé le 15 octobre 2022 avec la Banque mondiale, en marge des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui se sont tenues à Washington Dc. Le gouvernement béninois était représenté à cette cérémonie de signature par Romuald Wadagni, ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances.

Cet accord de financement permettra au gouvernement du Président Patrice Talon de maintenir sa priorité sur le renforcement des infrastructures d’assainissement et de lutte contre les inondations dans 7 Communes du Bénin, à savoir Allada, Aplahoué, Dassa-Zoumè, Djougou, Kandi, Lokossa et Pobè. Ledit communiqué précise que ce projet de construction de villes résilientes et inclusives est une composante importante du Programme d’actions du gouvernement (Pag 2). Il est à noter que le projet Bric vient en complément du Projet d’assainissement pluvial des villes secondaires actuellement en cours de mise en œuvre dans les Communes de Porto Novo, Abomey-Calavi, Bohicon, Abomey, Ouidah, Sèmè-Podji, Parakou et Natitingou .

La signature de cet accord de financement vient renforcer donc les efforts du gouvernement qui a pour but d’améliorer les conditions de vie des populations. Ousmane Diagana, Vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et centrale, Coralie Gevers, Directrice des opérations pour le Bénin, la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Togo et Atou Seck, Représentant résident de la Banque au Bénin sont tous présents à cette cérémonie de signature.