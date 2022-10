En mai 2015, le Royaume des Pays- Bas suspendait sa coopération avec le Bénin suite au détournement des fonds du Programme Pluriannuel Eau et Assainissement (PPEA 2). Cette coopération a été rétablie en septembre 2015. Les 04 et 05 octobre 2022, le président de la République Patrice Talon a effectué une visite de travail aux Pays-Bas. Au cours de son séjour en terre néerlandaise, Patrice Talon a eu avec le CEO de Invest International Joost Oorthuizen, une séance de travail marquée par la signature de 03 accords financiers d'un montant total de 180 millions d'euros. Cette semaine, le ministre béninois des affaires étrangères Aurélien Agbénonci a animé une conférence de presse pour faire le point de cette visite du chef de l'Etat.

"La tâche a été effacée "

L'ambassadrice des Pays-Bas au Bénin était présente lors de cette sortie médiatique. Elle a abordé le sujet du PPEA2 et le moins qu'on puisse dire, c'est que les deux pays ont trouvé un modus vivendi. Le Bénin s'est acquitté de sa dette. "La tâche a été effacée, le Bénin a réglé correctement tout le dossier du PPEA2 en payant ce qu'il fallait payer malheureusement. Mais aussi en mettant en place un système de gestion dans ( le secteur de ) l'eau avec le modèle OMI DELTA, qui a été vraiment un grand programme qu'on a déroulé pour 58 millions ces derniers temps et qui a donné de l'eau potable à plus de 750.000 familles" a déclaré la diplomate néerlandaise.

Pour elle, l'image du Bénin a changé aux Pays Bas. Le pays est désormais considéré comme une nation dans laquelle on peut "obtenir des résultats avec nos programmes de coopération" assure l'ambassadrice. On voit que "tout euro qu'on met , ça rapporte en bien être pour les jeunes, pour les femmes. Ça réduit la pauvreté" a ajouté la diplomate. Elle confirme la disponibilité des Pays-Bas à être aux côtés du Bénin pour "travailler sur les causes profondes de la pauvreté et des inégalités et c'est ça notre apport à la sécurité dans le monde" a déclaré l'ambassadrice des Pays-Bas au Bénin.