Le glas de la mobilisation partielle des troupes russes sonnée par Vladimir Poutine n’aura visiblement pas empêché les avancées de l’Ukraine. En effet, selon les informations rapportées par Kiev ce mercredi 12 octobre, 5 localités initialement aux mains de la Russie ont été arrachées par les forces ukrainiennes. Il s’agit des localités qui seraient situées dans la région méridionale de Kherson. « Les forces armées de l’Ukraine ont libéré cinq localités de plus dans le district de Beryslav de la région de Kherson : Novovasylivka, Novogrygorivka, Nova Kamianka, Tryfonivka, Chervoné », a précisé la présidence ukrainienne.

Plus de 20 localités arrachées déjà

L’annexion de la région de Kherson était fortement revendiquée par Moscou. Cette informations a toutefois été démentie par les autorités ukrainiennes. Rappelons que depuis plusieurs semaines, les forces russes sur le terrain sont confrontées à d’énormes difficultés liées à la contre-offensive que mènent les troupes ukrainiennes. La contre-offensive de Kiev lui avait permis de récupérer en septembre dernier « plus de 20 localités » en 24 heures. La situation avait suscité dans les rangs des soutiens de Moscou une vague de mécontentements.

Le soutien des USA

Les États-Unis par la voix de son secrétaire d’État, Antony Blinken avaient quant à eux exprimé leur joie face à l’issue de la contre-offensive tout en invitant à la prudence. «Nous sommes dans les premiers jours [de la contre-offensive], donc je pense qu’il ne serait pas bien de prédire exactement où tout cela va nous conduire», a déclaré l’officiel américain en martelant qu’«il est trop tôt pour dire exactement où tout cela va nous mener». «C’est le résultat du soutien que nous avons fourni, mais d’abord et avant tout c’est le résultat de l’extraordinaire courage et résilience des forces armées ukrainiennes et du peuple ukrainien», avait-il poursuivi.