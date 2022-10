Depuis le mois de Février 2022, la Russie a lancé une offensive en Ukraine. Dès les premières heures, les occidentaux ont critiqué l'offensive militaire et pour marquer leur désaccords, ils ont imposé de multiples sanctions contre le pays dirigé par Vladimir Poutine. Ce samedi, plusieurs médias internationaux dont RTBF ont annoncé le montant global d'avoirs russes gelés par l'Union Européenne alors que la guerre en Ukraine se poursuit et que le pays de Poutine a affirmé avoir mis fin à la "mobilisation partielle" annoncée il y a quelques jours.

Ce n'est plus un secret. La Russie est sous le coup de multiples sanctions infligées par les occidentaux après que le pays a lancé une offensive en Ukraine vers la fin du mois de Février de cette année. Ce samedi, on sait désormais le montant des avoirs russes gelés par l'Union Européenne. C'est Didier Reynders, le commissaire européen à la justice, qui a porté l'information. "Jusqu'ici, les avoirs de 90 personnes ont été gelés, soit plus de 17 milliards d'euros dans sept Etats membres, dont 2,2 milliards en Allemagne".