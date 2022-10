Après la décision de suspension de l'accord céréalier, le président américain Joe Biden a exprimé son mécontentement dans une déclaration rendue publique il y a quelques heures. Le président américain a donné son avis après avoir voté pour l'élection de mi-mandat: "C'est juste scandaleux. Il n'y avait aucune raison pour eux de faire cela", a-t-il déclaré. La réaction du président Biden intervient après celle du secrétaire d' État américain Antony Blinken. Pou rappel, la Russie a décidé de se retirer de l'accord sur les céréales après une attaque de drone subie par la flotte russe en Crimée.

"Les États-Unis regrettent que la Russie ait suspendu sa participation à l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes, lancée avec l'aide de l'ONU. Nous encourageons toutes les parties à poursuivre cette initiative importante. Nous appelons le gouvernement russe à reprendre sa participation à l'initiative, à respecter pleinement l'accord et à travailler pour garantir que les gens du monde entier ont toujours la possibilité de bénéficier des avantages de l'initiative", est-il indiqué dans le communiqué.

De son côté, la Russie nie toute manipulation rendant encore plus difficile la communication entre les deux camps. "L'accord sur les céréales a été contrecarré par Zelensky dirigé par des spécialistes britanniques, afin d'ajouter le chantage alimentaire au chantage nucléaire. Ils ont peu d'argent et d'armes. Ils ont besoin de plus de morts. Le régime de Kiev repose sur l'argent, les armes et la mort", a réagi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.