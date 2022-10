Le président russe Vladimir Poutine a signé samedi un décret visant à renforcer les mesures de protection du pont de Crimée, du pont énergétique et du gazoduc qui relie la région de Krasnodar à la Crimée. C’est ce qu’a rapporté le service de presse du Kremlin."Conférer au Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie les prérogatives d’organisation et de coordination des mesures de protection du transport via le détroit de Kertch, le pont énergétique du réseau électrique Fédération de Russie - Péninsule de Crimée et le principal gazoduc reliant la région Krasnodar à la Crimée pendant leur fonctionnement", indique le document.

Selon le décret, cette mesure vise à accroître l'efficacité des mesures de protection du pont de Crimée, du pont énergétique et du gazoduc via le détroit de Kertch. Le décret est entré en vigueur le jour de sa signature. Samedi matin, un camion a explosé sur le pont de Crimée, provoquant l'incendie des citernes d'un train de marchandises situé à proximité. Trois personnes ont été tuées et deux travées de la section routière du pont se sont effondrées, tandis que le tronçon menant de la Crimée à la région de Krasnodar serait intact.

Tout le trafic sur le pont a été interrompu, mais il a repris après 16h00 (UTC+3). Un train d'essai est également passé avec succès sur la voie ferrée du pont. Une commission gouvernementale dirigée par le vice-premier ministre russe Marat Khousnoulline a été mise en place dans le cadre de cette situation d'urgence.