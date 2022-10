La Russie a soulevé une polémique autour de la dénomination de "bombe sale". Elle a présenté au conseil de sécurité de l'ONU une plainte contre l'Ukraine qui selon elle, veut utiliser une bombe sale dans le cadre du conflit actuel. Les explications données par la Russie n'ont pas convaincu les occidentaux qui sont prudents par rapport aux intentions des russes. Moscou par le biais de son chef des Forces russes de radioprotection, de protection chimique et biologique Igor Kirillov, a tenté de donner une clarification sur le sujet.

Une bombe sale est un bombe classique à laquelle on ajoute une autre substance (radioactive ou non) ayant pour but de contaminer l'endroit où a lieu l'explosion. C'est cette bombe que la Russie déclare avoir remarqué que l'armée de Kiev utilise. Les responsables russes ont pointé du doigt deux régions ukrainiennes où ces engins seraient en préparation. Kiev et les occidentaux ont aussitôt rejeté les accusations de Moscou. La partie ukrainienne invite des inspecteurs nucléaires de l'ONU à visiter les deux sites désignés par Moscou.

Les occidentaux accusent plutôt la Russie de vouloir utiliser une bombe sale et en jeter la responsabilité sur Kiev comme prétexte à sa propre escalade. Vladimir Poutine veut reprendre le dessus dans la guerre selon les responsables américains et chercheraient à y parvenir par tous les moyens possibles. Ils rappellent que le Kremlin utilise depuis longtemps les violations des normes internationales pour évaluer les réponses futures de l'Occident. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les pays occidentaux ont envoyé des systèmes d'armes modernes à l'Ukraine mais restent prudents sur les armes à plus longue portée.