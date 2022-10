Le président de la Guinée-Bissau et président de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao), Umaru Sisoko Embalo, s'envole pour la Russie et l'Ukraine avec un message de paix, a déclaré lundi l'agence de presse du gouvernement de Guinée-Bissau (ANG). M. Embalo sera le deuxième dirigeant africain à se rendre en Russie et en Ukraine ces derniers temps, après le président sénégalais et président en exercice de l'Union africaine Macky Sall, écrit l'agence.

Selon M. Embalo, qui s'est exprimé à la veille de sa visite, "le dialogue est important et fondamental car tous les conflits se terminent par un dialogue, même si l'une des parties belligérantes a des succès ou des victoires". L’ANG cite également le professeur guinéen Banor da Fonseca, spécialiste du droit diplomatique et des relations internationales. Selon lui, M. Embalo "devrait exprimer sa préoccupation quant aux conséquences de cette guerre et offrir son humble assistance sous forme de bons offices pour trouver une solution pacifique." (Tass)