La mobilisation partielle annoncée, il y a plus d’une semaine, par le président Vladimir Poutine est fortement désapprouvée des citoyens russes. Un rappeur russe s’est donné la mort, pour ne pas aller combattre en Ukraine. Il s’agit en effet d’Ivan Petunin, âgé de 27 ans, plus connu sous le nom de Walkie s’est jeté du haut de son appartement, dans la ville de Krasnodar. Avant de se suicider, l’artiste a laissé une vidéo dans laquelle il a expliqué son geste. « Je ne suis pas prêt à tuer pour quelque raison que ce soit, quand vous verrez cette vidéo, je ne serai plus en vie » a-t-il déclaré tout en ajoutant : « Nous sommes devenus les otages d'un fou qui nous donne seulement le choix de l'armée ou de la prison ».

Vladimir Poutine se dirige vers une mobilisation totale

Toujours dans la vidéo, il a expliqué ne pas pouvoir commettre le péché de meurtre, tout en soulignant : « je ne veux pas tuer pour des idées ». A en croire le rappeur Walkie, Vladimir Poutine se dirige vers une mobilisation totale pour les Russes. L’artiste a par ailleurs fait comprendre avoir choisi de « rester dans l’histoire pour toujours, en tant qu'homme qui n'a pas soutenu ce qu'il se passait ». Notons que la mobilisation partielle avait été annoncée par le chef du Kremlin, dans une allocution télévisée, le mercredi 21 septembre 2022. A cet effet, il avait souligné que l’objectif de libération du Donbass demeure inchangé.

« Après que le régime actuel de Kiev a effectivement rejeté publiquement une solution pacifique au problème du Donbass, et, de plus, a annoncé qu'il revendiquait des armes nucléaires, il est devenu absolument clair qu’une nouvelle attaque à grande échelle sur le Donbass, comme cela s’était déjà produit deux fois auparavant, était inévitable. Et une attaque contre la Crimée russe, contre la Russie, se serait ensuivie tout aussi inévitablement » avait-il déclaré. Le président russe Vladimir Poutine avait ajouté que seuls les réservistes, notamment ceux ayant de l'expérience, seraient soumis à la conscription dans le cadre d’une mobilisation partielle en Russie.

