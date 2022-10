Au Bénin, l'Assemblée nationale a adopté cette semaine, la loi permettant au président de la République de suspendre les peines de prison. Si le chef de l'Etat promulgue ce texte, des personnes condamnées peuvent désormais bénéficier d'une "suspension de l'exécution de leur peine pour des raisons d'ordre social ou humanitaire ". Bertin Koovi, un des membres du Bloc Républicain désapprouve cette loi. "Je reste Bertin Koovi. Autant je soutiens le président Patrice Talon autant j'estime que les conseillers juridiques auraient dû lui dire que ça sort des normes. Mais je ne sais pas le contenu de la loi, je ne peux pas opiner dessus. Seulement sur le principe, on serait en porte-à-faux avec les règles de droit connues de tout temps et partout" a déclaré le président de l'Alliance Iroko.

"Le Bénin peut innover"

Il admet cependant que le "Bénin peut innover", mais il ne faudrait pas perdre de vue, qu'on légifère pour l'avenir, fait observer l'invité de Reporter Bénin Monde. Il se demande si c'est à cause de Joël Aïvo et Reckya Madougou que le président veut prendre cette loi. En tout cas, "une telle loi, ce sera une violation de la constitution" assure le nouveau soutien de l'actuel locataire de la Marina. Quand le journaliste lui rappelle que c'est uniquement pour des raisons sociales et humanitaires que les détenus peuvent jouir de cette suspension, il bat en brèche.

"Les raisons humanitaires, je pense que la justice pourrait bien s'autosaisir. On a déjà du mécanisme pour cela" a déclaré M Koovi. Il va par la suite prévenir contre le risque de concentrer autant de pouvoir dans les mains d'un chef de l'Etat. "Trop de pouvoir au président finit par en faire un Mussolini. C'est ce qui fait que aujourd'hui, j'apparais comme celui qui attaque Adrien Houngbédji et Joseph Djogbénou parce qu'en fait ils ont accepté que le président béninois soit trop puissant. Alors que le président Patrice Talon dans "Moi Président", trouvait que le président béninois avait trop de pouvoir. Mais in fine, on a renforcé le pouvoir du président" regrette l'ex-opposant