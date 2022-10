Le président de la République Patrice Talon a effectué les 04 et 05 octobre 2022, une visite de travail aux Pays-Bas. Le numéro 1 béninois qui quittait Paris, ce 04 octobre, a rallié la Hollande par voie ferroviaire. Il est descendu à la gare centrale de Rotterdam. Patrice Talon et les membres de sa délégation ont eu un dîner de travail avec le Premier ministre des Pays Bas Mark RUTTE , Mme Liesje Schreinemacher, Monsieur Joost OORTHUIZEN, le patron de Invest international et Kitty Van der Heijden, le Directeur de la Coopération internationale. Au cours de son séjour en terre néerlandaise, Patrice Talon a eu avec le CEO de Invest International Joost Oorthuizen, une séance de travail marquée par la signature de 03 accords financiers d'un montant total de 180 millions d'euros. Ces accords ont été signés entre la partie néerlandaise et le ministre d'Etat chargé de l'Economie et des finances Romuald Wadagni.

D'autres rencontres et visites dans l'agenda du président de la République

A l'agenda du chef de l'Etat, il était aussi prévu une visite au Roi des Pays-Bas , Sa Majesté Willem-Alexander. Patrice Talon devrait aussi rencontrer, le Secrétaire Général du ministère néerlandais des affaires étrangères, Paul HUIJTS , la Directrice Générale adjointe de la Coopération Internationale, Birgitta TAZELAAR, le Directeur de la croissance durable et Climat, René VAN HELL et le CEO du registre foncier Frank TIEROLFF. Il était également programmée une séance de travail entre la délégation béninoise et les Responsables de ‘’CBI’’ (Centre de promotion des exportations en provenance des pays en développement) et une participation du président de la République, à une table ronde avec les agences et institutions (NUFFIC, SBB et CINOP) en charge de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle.

Une visite du STC lycée Technique devrait boucler le séjour du Chef de l’État en terre hollandaise. Le Bénin entretient depuis 1972 une excellente coopération bilatérale avec le Royaume des Pays-Bas qui y a ouvert une ambassade en 1994. Notre pays figure notamment parmi les quinze (15) pays de concentration de l'aide au développement néerlandaise dans le monde. Entre-temps, les Pays-Bas, avaient suspendu leur coopération avec le Bénin suite au détournement de fonds du Programme Pluriannuel Eau et Assainissement (PPEA 2), C'était en mai 2015. Elle a été rétablie le 8 septembre 2015.