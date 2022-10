Du 13 janvier au 4 février 2023, l’Algérie accueillera la 7ème édition du Championnat d’Afrique des Nations des locaux (Chan Algérie 2023). C’est dans ce cadre donc que la Confédération africaine de football (Caf) a effectué ce samedi 1er octobre 2022 à Alger dans la capitale politique algérienne, le tirage au sort de cette 7ème édition du Chan 2023 qui a connu la participation de dix-huit (18) nations qualifiées pour la compétition. A l’issue de ce tirage au sort, les groupes A, B et C sont composés de quatre équipes chacun tandis que les groupes D et E regroupent chacun trois (03) équipes.

Dans le groupe A, il y a l’Algérie, la Libye, l’Éthiopie et le Mozambique. Par contre dans le groupe B, on retrouve la RDC, l’Ouganda, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Le Maroc, le Soudan, Madagascar et le Ghana de leur côté sont logés dans le groupe C. Au niveau du groupe D, il y aura une rude bataille entre le Mali, l’Angola et la Mauritanie et dans le groupe E, le Cameroun, le Congo-Brazzaville et le Niger ne vont pas se faire de cadeau.

Composition des 5 groupes

Groupe A (Alger) : Algérie, Libye, Éthiopie, Mozambique

Groupe B (Annaba) : RDC, Ouganda, Côte d'Ivoire, Sénégal

Groupe C (Constantine) : Maroc, Soudan, Madagascar, Ghana

Groupe D (Oran) : Mali, Angola, Mauritanie

Groupe E (Oran) : Cameroun, Congo-Brazzaville, Niger